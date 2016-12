Usa, Laura Bush: momento xenofobo

"Gli Stati Uniti stanno attraversando un periodo xenofobo". A denunciarlo è l'ex First Lady, Laura Bush, intervenendo a un evento dedicato alle donne e organizzato da Politico. "Questo non è un bene per gli Stati Uniti", afferma Laura Bush, precisando che neanche l'isolazionismo è un bene per l'America che, comunque, è su questa strada.