Usa, latte per tutti i compagni dell'asilo: la raccolta fondi di una bimba di 5 anni

C'è a chi piace e a chi non piace, chi ne è intollerante e chi non può permetterselo, ma per lei non c'è merenda senza latte. Così Sunshine Oelfke, bimba di 5 anni del Michigan, quando si è accorta che un suo compagno di asilo non aveva il suo solito brick del latte per motivi economici, gliel'ha comprato. Ma il piccolo non era il solo della sua scuola materna a dover rinunciare alla bianca bevanda. Così Sunshine ne ha parlato a nonna Jackie, che ha aperto per lei una campagna di crowdfunding online. Raccolti finora 600 dollari in una settimana.