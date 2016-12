Usa, lancio riuscito per navetta Dragon: porterà rifornimenti a Iss

E' perfettamente riuscito il lancio in orbita della navetta Dragon della società SpaceX. Il decollo è avvenuto alle 6.45 ora italiana da Cape Canaveral, in Florida. Dragon trasporta un carico di 2,2 tonnellate di rifornimenti e materiali per esperimenti scientifici destinati ai sei membri dell'equipaggio dell'Iss, la Stazione spaziale internazionale.