Usa, la potenza del nuovo cannone navale è impressionante

I suoi proiettili superano i 7000 mila chilometri orari e possono arrivare a una distanza di 100 miglia nautiche, ovvero 185,2 chilometri. Sono gli impressionanti numeri del nuovo cannone navale a impulsi elettrici presentato dall'ONR, l'ufficio americano per le ricerche navali destinato alla promozione dei programmi scientifici e tecnologici della marina. Il video caricato proprio sul canale YouTube dell'ente governativo mostra tutta la potenza della nuova arma, messa alla prova durante alcune dimostrazioni effettuate presso la base navale di Dahlgren, in Virginia. A giudicare dalle immagini, il nuovo cannone si prospetta come uno strumento dal grandissimo potere distruttivo.