Usa: la popolarità di Trump cala anche nei sondaggi più generosi

Il livello di approvazione per il presidente Donald Trump è in calo anche nei sondaggi che solitamente registrano cifre più favorevoli al tycoon. L'ultimo rilevamento Rasmussen indica che soltanto il 39% dell'elettorato negli Stati Uniti giudica con favore l'operato di Trump, mentre il 61% disapprova. Lo riferisce Business Insider, sottolineando che per la prima volta in un sondaggio Rasmussen il tycoon registra consensi inferiori al 40%.