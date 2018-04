Usa, la polizia di New York uccide un nero disarmato

La polizia di New York ha sparato a un cittadino afroamericano con problemi psichici, uccidendolo. Lo riferisce il "New York Times". E' avvenuto in una strada di Brooklyn: l'uomo brandiva e puntava un oggetto che gli agenti hanno ritenuto fosse una pistola e che invece è risultato essere un tubo di metallo ricurvo. I poliziotti sono intervenuti dopo tre chiamate d'emergenza in cui veniva segnalato "un uomo che puntava un'arma contro i passanti".