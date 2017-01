Usa, la polizia ad Amazon: la t-shirt del "Black Lives Matter" va rimossa

"Non aiutano a ricostruire la fiducia fra le forze dell'ordine e le comunità afroamericane ": con questa motivazione il maggiore sindacato di polizia americano - il Fraternal Order of Police - chiede ad Amazon di rimuovere dal sito le magliette con la scritta 'Bulletproof: Black Lives Matter'. "Commercializzare le differenze e portare avanti miti che danneggiano il rapporto fra le forze dell'ordine e le comunità è sbagliato , soprattutto ora ", si legge nella lettera aperta all'amministratore delegato della piattaforma, Jeff Bezos .

"Sappiamo che si tratta di vendite da terze parti, ma Amazon ha la capacità di vietare le vendite di prodotti che sono offensivi per il pubblico", aggiunge Chuck Canterbury, il presidente del sindacato. La popolare piattaforma di vendita online non è la sola ad essere finita nel mirino delle critiche per il sostegno - diretto o indiretto - al movimento 'Black Lives Matter'.