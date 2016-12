Usa, la nonna ladra torna in galera: a 85 anni l'ennesimo furto

Sempre elegante e dai modi garbati, secondo quanto riportato dalla polizia, Dorys Payne è entrata in una gioielleria del mall Saks Fifth Avenue, ha preso gli splendidi orecchini da una mensola e velocemente è uscita dal negozio. A incastrarla però sono state le telecamere della videosorveglianza.



Ma la "nonna ladra" è ricercata anche dall'ufficio dello sceriffo del North Carolina per un altro furto e potrebbe subire l'estradizione. L'avvocato della donna è già pronto a dare battaglia sostenendo che Dorys Payne abbia problemi di salute e bisogno di cure senza però specificare di quali. "Stiamo cercando il modo per ottenere la sua liberazione e inviarle le cure mediche il più presto possibile", ha scritto in una e-mail il legale.



L'elegante ladra di colore nel 2013 è stata protagonista di un documentario sulla sua biografia, "Vita e crimini di Doris Payne", che racconta tutti i reati commessi dalla donna. In oltre sei decenni l'85enne ha commesso furti nelle più famose gioiellerie negli Stati Uniti e in Europa.



Figlia di un minatore di carbone analfabeta, Payne è nata a Slab Fork, West Virginia, nel 1930. La carriera criminale è iniziata all'età di 23 anni quando è uscita indisturbata da un negozio di gioielli di Pittsburgh con un braccialetto del valore di 22mila dollari.



Nel corso degli anni Dorys Payne ha messo a segno una strategia vincente: ben vestita, con borse firmate e armata di storie dettagliate, è sempre riuscita a 'imbambolare' i commessi che, di fronte a una donna garbata e con tanti soldi da spendere, le facevano vedere e provare i prezzi più pregiati, rigorosamente di diamanti, che poi lei si intascava senza che i commercianti se ne accorgessero.