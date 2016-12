Usa, la marijuana resta illegale anche per uso terapeutico

La marijuana resta illegale, per le leggi federali degli Stati Uniti, anche per l'uso terapeutico. La decisione è della Drug Enforcement Administration, che decreta così una pesante sconfitta per le associazioni che si battono a favore della legalizzazione della sostanza. Gli operatori del settore si auguravano una sorta di "effetto a cascata" dopo la legalizzazione avvenuta in molti Stati Usa.