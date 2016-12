Usa, la lunga lista dei neri uccisi dalla polizia

I due giovani afroamericani, Alton Sterling e Philando Castile , uccisi in meno di 48 ore da due agenti in Louisiana e Minnesota sono solo le ultime vittime, in ordine temporale, morte per mano della polizia negli Stati Uniti. Li precede una lunga lista oltre a una serie di manifestazioni che scuotono il Paese, fino ad arrivare alla sparatoria di Dallas di venerdì 8 luglio in cui cinque agenti sono morti e sei sono rimasti feriti.

Nel 1992 a Los Angeles un tribunale giudica non colpevoli gli agenti di polizia che hanno fermato e picchiato a sangue Rodney King. Scoppia la rivolta. Per sei giorni la città californiana è sconvolta da scontri e violenze: 53 i morti e migliaia i feriti e per la prima volta il mondo assiste in diretta.



Trayvon Martin - Il caso che ha portato alla ribalta la disparità di trattamento nei confronti degli afroamericani è quello di Trayvon Martin, 17enne nero ucciso in Florida il 26 febbraio del 2012. Il ragazzo camminava con il cappuccio della felpa in testa, atteggiamento che ha insospettito George Zimmerman, vigilante volontario della zona. Tra i due è scoppiata una lite e ad un certo punto Zimmerman ha sparato a bruciapelo. L'uccisione del teenager ha scatenato manifestazioni in tutto il paese con migliaia di proteste, riprese anche l'anno successivo dopo l'assoluzione del vigilante.



Michael Brown - Afroamericano di 18 anni, è morto il 9 agosto 2014 a Ferguson, un sobborgo di St. Louis, in Missouri. Colpito senza essere stato trovato in possesso di armi, era sospettato di aver commesso un furto in un negozio pochi minuti prima. La sua morte ha provocato manifestazioni in tutti gli Usa e atti di vandalismo a Ferguson.



Laquan Mcdonald - E' stato ucciso da un agente con 16 colpi di pistola nel Southwest Side di Chicago il 20 ottobre 2014, a 17 anni. L'agente disse che il ragazzo aveva un coltello e temeva per la sua incolumità, ma è stato incriminato.



Tamir Rice - Il 22 novembre 2014 viene ucciso da un agente a Cleveland, Ohio, a soli 12 anni. Tamir giocava con una pistola giocattolo e il poliziotto, pensando si trattasse di un'arma vera, ha fatto fuoco. L'agente non è stato perseguito penalmente.



Freddie Gray - Afroamericano di 25 anni, è morto a Baltimora, Maryland, dopo essere stato arrestato e caricato su un furgone della polizia con l'accusa di avere con sé un coltello a serramanico. L'episodio è avvenuto il 12 aprile 2015: il giovane è entrato in coma ed è poi deceduto per il trauma alla spina dorsale.