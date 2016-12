Usa, la lobby delle armi apre: limiti a chi in lista terrorismo

La Nra, la National rifle association, la lobby delle armi americana, sostiene la proposta che prevede un "ritardo" nella vendita di armi a chiunque sia nella lista di chi è sotto osservazione per terrorismo. La proposta concede tre giorni ai funzionari federali per dimostrare a un giudice che può sussitere un motivo per bloccare l'acquisto delle armi da parte della persona "attenzionata".