Usa, la "giornalista" di 9 anni batte sul tempo la stampa e diventa fenomeno del web

Hilde Kate Lysiak è una bambina di solo 9 anni, ma ha già le idee chiare sul suo futuro: è stata infatti la prima a dare la notizia di un omicidio avvenuto a Selinsgrove, in Pennsylvania, dove abita. La provetta giornalista ha riportato sull'Orange Street News, periodico locale da lei gestito insieme ai genitori, il tragico fatto prima di ogni altra testata - un uomo ha ucciso la propria moglie a colpi di martello - il tutto correlato da interviste ai vicini della coppia e ad agenti presenti sul luogo del delitto.

E' stata la polizia locale ad informare la piccola reporter, fervente appassionata di cronaca nera, dell'avvenuto omicidio: da buona giornalista, Hilde si è subito recata sul posto per raccogliere maggiori informazioni. Data la gravità del fatto, l'idea che una bambina di 9 anni già parli con tranquillità di tragici avvenimenti ha causato non poche polemiche : tra i tanti complimenti sulla pagina Facebook e Twitter dell'Orange Street News, alcuni suoi concittadini la accusano di essere "sbagliata" e le consigliano di stare a casa a giocare con le bambole.

La risposta della giovane "giornalista" non si è fatta attendere: in un video pubblicato su YouTube, Hilde si è difesa dalle accuse, rispondendo con forza ai suoi detrattori: "So che vorreste vedermi seduta e tranquilla perchè ho solo nove anni. Ma se volete che smetta di seguire le notizie, abbandonate il vostro computer e fatelo voi".