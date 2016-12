Usa, la fuga di Lyle Jeffs: evade dai domiciliari grazie all'olio di oliva

Evade dagli arresti domiciliari a Salt Lake City, negli Stati Uniti, usando l'olio di oliva come lubrificante per sfilarsi il braccialetto elettronico che portava alla caviglia. Protagonista della fuga un detenuto d'eccezione: Lyle Jeffs, fratello del famoso leader poligamista mormone Warren Jeffs, condannato nel 2007 all'ergastolo per bigamia e abusi sessuali su minori. Il fuggitivo era in attesa di processo con l'accusa di frode nei confronti del governo americano: avrebbe derubato lo Stato di 12 milioni di dollari in buoni pasto per disagiati.