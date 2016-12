Usa, la Corte Suprema ferma esecuzione di un disabile in Alabama

La Corte Suprema degli Usa ha fermato l'esecuzione in Alabama di un uomo afflitto da demenza dopo aver subito vari ictus. Vernon Madison, 65 anni, era stato riconosciuto colpevole di aver assassinato un agente di polizia nel 1985. Gli ictus subiti in carcere avrebbero però ridotto il suo quoziente intellettivo tanto che oggi non sarebbe capace di comprendere il significato della sua condanna e del delitto commesso oltre 30 anni fa.