Usa, la Clinton:Trump è pericoloso

"Donald Trump non è più divertente, è pericoloso". Così la candidata democratica alla presidenza Usa Hillary Clinton in un'intervista al "The Tonight Show" in onda sulla Nbc. In riferimento alla proposta del "tycoon" di proibire l'ingresso negli Stati Uniti a tutti i musulmani, l'ex first lady ha sottolineano come Trump abbia "superato il limite" e come i repubblicani "dovrebbero dire basta e che non lo tollerano più".