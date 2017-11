Usa, la Cia non cambia posizione: "Putin ha influenzato il voto"

La Cia e il suo direttore Mike Pompeo non cambiano posizione: la Russia ha influenzato le elezioni americane per aiutare Donald Trump a vincere, come scritto nero su bianco a gennaio in un rapporto dell'intera comunità dell'intelligence Usa. Lo afferma un portavoce dell'agenzia in una dichiarazione diffusa ai media americani dopo che il presidente russo Vladimir Putin, secondo quando riferito dallo stesso Trump, è tornato a negare ogni coinvolgimento.