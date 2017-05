Usa, la Cia crea una task force per combattere Pyongyang

Il Korea Mission Center - la cui creazione viene letta dagli osservatori come il segnale di un approccio più aggressivo di Trump verso Pyongyang - coordinerà l'azione di tutti gli 007 Usa che si occupano della Corea del Nord e usufruirà non solo delle risorse della Cia, ma anche di quelle di tutte le altre agenzie federali di intelligence. La task force è nata sulla falsa riga dei 'Mission Center' già esistenti per l'Africa, per il Vicino Oriente e per l'antiterrorismo.