Usa, la Casa Bianca lancia un'inchiesta sulle email private dei consiglieri di Trump

La Casa Bianca ha lanciato un'inchiesta interna sull'uso di account email privati da parte di alcuni consiglieri, tra cui il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e la figlia Ivanka. Lo scrive il quotidiano americano "Politico", che aveva rivelato per primo la vicenda, mettendo in imbarazzo il tycoon dopo che in campagna elettorale aveva attaccato Hillary Clinton per l'uso di un server privato quando era Segretario di Stato .

Saranno passate al setaccio tutti i messaggi di posta elettronica inviati o ricevuti riguardanti attività di governo.



Già qualche giorno "Politico" ha reso noto che Kushner avrebbe utilizzato un account email privato per comunicare con altri alti responsabili dell'amministrazione Trump, contravvenendo all'obbligo di ricorrere solo alla email governativa ufficiale.



Il caso dei voli militari del ministro Price - Intanto per la Casa Bianca diventa sempre più imbarazzante per la vicenda dei voli privati negli Stati Uniti del ministro della Sanità, Tom Price. Sempre "Politico" ha rivelato infatti che il governo americano aveva approvato l'uso di aerei militari per i viaggi di Price in primavera in vari Paesi oltreoceano, in Africa e in Europa, per un costo di oltre mezzo milione di dollari a carico del contribuente. Viaggi che porterebbero il costo totale dei suoi viaggi, sempre secondo Politico, ad oltre un milione di dollari.