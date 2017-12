Usa, la Casa Bianca: accordo Onu sui migranti mina i nostri diritti

"Continueremo a impegnarci su numerosi fronti con l'Onu, ma in questo caso semplicemente non possiamo sostenere in buona fede un processo che mette a rischio i nostri diritti" in materia di immigrazione e di sicurezza dei confini. E' quanto afferma il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, commentando l'uscita degli Stati Uniti dal "Global Compact on Migration", l'accordo dell'Onu sui migranti.