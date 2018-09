Usa, la Camera approva una legge che vieta di mangiare la carne di cani e gatti

La Camera statunitense ha approvato con un voto bipartisan una proposta di legge per vietare l'uccisione e il consumo della carne di cani e gatti. Il "Dog an Cat Meat Prohibition Act" è stato presentato dal repubblicano Vern Buchanan e dalla democratica Alcee Hastings, entrambi deputati della Florida, e prevede fino a 5.000 dollari di multa per i trasgressori.

Buchanan ha sottolineato che in 44 Stati del Paese non ci sono leggi che vietano il consumo della carne dei due animali domestici. Gli unici dove sono presenti sono California, Georgia, Hawaii, Michigan, New York e Virginia. "Cani e gatti danno amore e compagnia a milioni di persone e non dovrebbero essere massacrati e venduti come cibo", ha spiegato Buchanan.



L'unica eccezione è garantita alle tribù indiane ma solamente "a scopo religioso". La Camera ha poi approvato una risoluzione "per incoraggiare tutte le nazioni a vietare il commercio della carne di cani e gatti".