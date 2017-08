Usa,la Camera approva nuove sanzioni verso Russia, Iran e NordCorea

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza, 419 voti favorevoli e tre contrari, un provvedimento legislativo che dà il via libera a nuove sanzioni verso Russia, Iran e Corea del Nord. Sono previsti anche limiti al potere del presidente Donald Trump di alleggerire o interrompere misure verso il governo di Mosca. Il provvedimento deve passare al Senato per poi essere inviato a Trump per la firma.