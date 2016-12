Usa, la California brucia: migliaia di case in pericolo

Si aggrava in California il bilancio di distruzione a causa degli incendi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono quasi 600 le abitazioni distrutte, mentre oltre 9mila sono minacciate delle fiamme. L'amministrazione Obama ha stanziato 250 milioni di dollari per l'emergenza, oltre ai 450 milioni già messi a disposizione dall'inizio dell'anno per far fronte ai disastri.