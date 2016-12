Usa, la bandiera schiavista torna a seminare discordia tra Sud e Nord

Le Presidenziali 2016 negli Usa si giocheranno sui simboli? Il primo messo in discussione dopo la strage razzista di Charleston, in Carolina del Sud, è la bandiera secessionista con le 13 stelle degli Stati confederati del Sud che a metà Ottocento combattevano contro quelli del Nord per mantenere la schiavitù. Per la comunità nera, e non solo, è un insulto alle vittime di Roof e una legittimazione al razzismo che ha mosso la sua mano armata e tornano a chiedere che non sventoli più su molti edifici pubblici.