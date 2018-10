Ha toccato terra, in Florida, l'uragano Michael, che potrebbe portare una "devastazione totale" in diverse parti dello Stato americano. Il governatore Rick Scott parla di "un evento mostruoso" e avverte: "La tempesta è arrivata, non è sicuro viaggiare attraverso la Panhandle, se siete in una zona costiera rimanete in casa, il tempo per l'evacuazione è finito". a tempesta è arrivata, non è sicuro viaggiare attraverso la Panhandle, se siete in una zona costiera rimanete in casa, il tempo per l'evacuazione è finito". L'uragano si è rafforzato a categoria 5 nella scala di pericolosità.