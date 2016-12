Usa, l'Fbi voleva indagare sulla fondazione Clinton ma fu fermata

L'Fbi, oltre a procedere sull'emailgate, voleva indagare anche sulla fondazione filantropica dei Clinton ma il dipartimento di Giustizia frenò il bureau investigativo ritenendo che non vi fossero prove sufficienti per procedere. Lo scrive il Washington Post. Da parte sua la fondazione Clinton affermò di non essere mai stata contattata dall'Fbi, confermando quindi che i tentativi d'indagine rimasero in una fase preliminare e non andarono avanti.