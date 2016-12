Usa, l'ex speaker della Camera Hastert molestò cinque adolescenti

Il 74enne Dennis Hastert, ex speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, ha molestato almeno cinque adolescenti di 14 anni quando lavorava come allenatore di wrestling in un liceo di Yorkville, nell'Illinois. I fatti risalgono agli Anni '60 e '80 e il politico ha accettato di pagare un risarcimento di 5,3 milioni di dollari a una delle vittime. Hastert è a processo a Chicago con l'accusa di aver mentito. Il reato di molestie è caduto in prescrizione.