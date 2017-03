Usa, l'ex capo degli 007: "Trump non è mai stato intercettato"

"Non c'è stata alcuna attività di intercettazione nei confronti di Donald Trump". Lo ha assicurato l'ex numero uno dei servizi segreti americani, James Clapper, che ha ricoperto la carica di "director of national intelligence" fino a poche settimane fa. "Gli 007 non hanno intercettato Trump né da presidente né da presidente eletto né da candidato e mai è stata intercettata la sua campagna. Lo escludo categoricamente", ha aggiunto.