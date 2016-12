Usa, l'esercito spedisce per errore spore di antrace attive

Spore attive di antrace sono state inviate per sbaglio da un laboratorio dell'esercito americano ad almeno un altro laboratorio. L'errore ha innescato una verifica urgente per verificare altre analoghe spedizioni in laboratori in otto Stati degli Usa e in una base militare in Corea del Sud. La spedizione è stata effettuata da un laboratorio nello Utah ad una struttura in Maryland e scoperta il 22 maggio scorso.