Le accuse - L’attrice di Turn: Washington's Spies ha spiegato: "Sono rimasta turbata da una foto di Barack Obama che stringe la mano a George H.W. Bush durante l'incontro tra gli ex presidenti". Il riferimento è al concerto di beneficenza, al quale hanno partecipato tutti e cinque gli ex inquilini della Casa Bianca viventi per raccogliere fondi a favore delle zone colpite dagli uragani. "Mi è sembrato inquietante - ha continuato Lind - perché provo orgoglio e riverenza verso molti degli uomini della foto. Ma quando ho avuto la possibilità di incontrare Bush senior circa quattro anni fa per promuovere uno spettacolo televisivo a cui stavo lavorando, mi ha aggredito sessualmente mentre ero in posa per una foto. Mi ha toccato il fondoschiena dalla sua sedia a rotelle, mentre la moglie Barbara era al suo fianco - ha aggiunto - Mi ha anche raccontato una barzelletta sporca, e poi mi ha toccato ancora. E Barbara ha guardato come per dire, 'adesso basta'".



Le scuse - "Il presidente Bush non avrebbe mai, in nessuna circostanza, provocato intenzionalmente un disagio a nessuno, e si scusa sinceramente se il suo tentativo di umorismo ha offeso la signora Lind", ha affermato un portavoce in una dichiarazione riportata da Fox News.