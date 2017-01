Usa, l'assistente domestico di Amazon testimone in un processo per omicidio

Un dispositivo di domotica potrebbe "andare" in tribunale come testimone in un caso di omicidio. Succede negli Stati Uniti, in Arkansas, dove la polizia di Bentonville ha chiesto ad Amazon di collaborare alle indagini di un caso di omicidio. Il crimine oggetto del processo risale al 2015 ma potrebbe trovare una soluzione grazie al contributo di Amazon Echo, un dispositivo che svolge diverse mansioni domestiche con semplici comandi vocali impartiti dall'utente. Il protagonista della vicenda si chiama James Andrew Bates ed è stato accusato di omicidio di primo grado: nella sua vasca idromassaggio venne infatti trovato il cadavere di Victor Collins.