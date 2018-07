Usa, l'amministrazione Trump si spacca sulle emissioni delle auto

Il tema delle emissioni delle automobili crea dissenso all'interno dell'amministrazione Trump. Secondo il New York Times, è in corso una "guerra nucleare" fra l'Agenzia per la Protezione Ambientale e il Dipartimento dei Trasporti, che può contare sull'appoggio del presidente americano. L'Epa sta cercando di frenare il piano dell'amministrazione per indebolire le norme dell'era Obama e togliere alla California l'autorità di fissare i propri standard.