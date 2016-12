Usa, killer John Lennon resta in carcere: no a libertà condizionale

Il killer di John Lennon, Mark David Chapman, resterà in prigione. Per la nona volta, un tribunale di New York ha infatti negato la libertà condizionale al 61enne, che nel 1980 ha ucciso l'ex Beatle all'ingresso del suo lussuoso appartamento nei pressi di Central Park a New York. Chapman si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado e sta scontando 20 anni in un carcere nello Stato di New York.