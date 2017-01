Usa, killer di Charleston: "Non mi pento di quello che ho fatto"

"Vorrei che fosse assolutamente chiaro: non mi pento di quello che ho fatto. Non c'è nulla di psicologicamente sbagliato in me". Sono le parole di Dylann Roof, il 22enne autore del massacro compiuto nel giugno 2015 nella Mother Emanuel African Methodist Church, punto di riferimento della comunità afroamericana di Charleston, in South Carolina. Il giovane, accusato di aver perpetrato il crimine a sfondo razziale, rischia la pena di morte.