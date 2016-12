Usa, Kerry dimesso dopo frattura

Il segretario di Stato Usa, John Kerry, è stato dimesso dall'ospedale di Boston dov'era stato ricoverato dieci giorni fa per la frattura di un femore procuratasi in Francia. Il capo della diplomazia Usa era caduto dalla bici il 31 maggio durante una pausa del vertice sul nucleare iraniano. Il chirurgo Dennis Burke ha detto che il suo recupero fisico non ha presentato complicazioni.