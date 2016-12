Usa, Kerry: "Amministrazione Obama resta impegnata verso la Nato"

L'amministrazione Obama, come tutte le amministrazioni americane dal 1949, resta pienamente impegnata verso la Nato e verso gli obblighi di sicurezza degli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, John Kerry, in riferimento alle dichiarazioni del candidato repubblicano Donald Trump, che in un'intervista al Nyt ha subordinato l'intervento degli Stati Uniti per difendere un alleato al suo contributo all'Alleanza.