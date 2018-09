Usa: Kavanaugh respinge accuse molestie e la Casa Bianca lo difende

"Questo presunto evento di 35 anni fa non è accaduto. Non vedo l'ora di testimoniare giovedì e di difendere il mio buon nome". Così Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, si difende dalle nuove accuse di molestie sessuali mossegli da una ex compagna di Yale. "E' una campagna di calunnie coordinata dai democratici", è stata la presa di posizione della Casa Bianca che si è schierata a difesa del giudice Kavanaugh.