Usa, Jolie: "Politiche su migranti non si basino su paura ma fatti"

Secondo Angelina Jolie le politiche sui rifugiati dovrebbero essere basate sui fatti, non sulla paura: "I rifugiati sono lungi dall'essere terroristi, sono spesso loro stessi vittime del terrorismo" ha affermato l'attrice inviata speciale dell'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani, in un editoriale sul "New York Times" sul decreto sull'immigrazione di Donald Trump.