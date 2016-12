Usa, Joe Biden: "Io in corsa nel 2020? Non dico di no..."

Joe Biden candidato presidente nel 2020? Il vicepresidente degli Stati Uniti non esclude nulla: "Ho imparato da tempo che il fato ha un suo strano modo di intervenire". Ai giornalisti che gli chiedevano quale fosse il suo futuro politico, il 74enne vicepresidente uscente ha risposto con un sorriso: "Correrò per la presidenza nel 2020". Poi a chi gli chiedeva che stesse scherzando: "Non mi impegno a non correre".