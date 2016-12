Usa, Jimmy Carter guarito dal cancro "Il tumore al cervello non c'è più"

Jimmy Carter è guarito dal cancro. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente americano durante il corso settimanale alla Maranatha Baptist Church di Plains, in Georgia, dove insegna. Secondo quanto ha riferito un suo amico intimo, Jill Stuckey, "ci ha detto di aver fatto una tac e che il cancro non c'è più. In chiesa è scoppiato un urlo di gioia". Carter, 91 anni, annunciò ad agosto di avere un tumore al cervello.