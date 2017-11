Usa, Ivanka Trump: "Le molestie sessuali sono intollerabili"

Le molestie sessuali contro le donne "non devono mai essere tollerate". Lo ha dichiarato Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente americano Donald, durante la "World Assembly for Women" organizzata a Tokyo. "Troppo spesso la nostra cultura del lavoro non è riuscita a trattare le donne con il dovuto rispetto", ha aggiunto, senza mostrare alcun imbarazzo per le accuse analoghe mosse da molte donne al padre, il quale le ha sempre respinte.