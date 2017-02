Usa, italoamericano Viola si ritira da nomina "segretario esercito"

Nel fare il nome di Vincent Viola per il posto di segretario per l'esercito nella sua amministrazione il presidente Donald Trump aveva detto: "E' la prova vivente del sogno americano". Ma ora il miliardario italoamericano ha ritirato il suo nome per la carica, riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione. Viola sarebbe giunto alla conclusione che distanziarsi dai suoi affari sarebbe stato troppo difficile.