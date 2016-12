Usa: isolata la base militare di Andrews, forse c'è un uomo armato

La base militare di Andrews, negli Usa, è stata isolata per l'ipotesi della presenza di un uomo armato, al centro medico Malcolm Grow. "A tutto il personale è stato chiesto di mettersi al riparo", si legge in una nota della base stessa. La struttura viene utilizzata per gli spostamenti aerei di Barack Obama, che parte da lì con l'Air Force One. Il presidente in giornata non ha in programma trasferimenti.