Usa: "Isis usò armi chimiche in Iraq""Ucciso n. 2 di Al Baghdadi"

Le forze militari statunitensi hanno annunciato di avere le prove dell'uso da parte dei miliziani dello Stato Islamico di armi chimiche. "I test preliminari condotti mostrano tracce di iprite, anche conosciuto come gas mostarda, sui cannoni usati dall'Isis per attaccare le forze curde in Iraq", ha infatti affermato un funzionario americano, sottolineando che i risultati non sono definitivi e che sono in corso altri test.