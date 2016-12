"La nostra maggiore priorità rispetto all'Iran è accertarci che non ottengano l'arma nucleare". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. "Sono stato molto chiaro, in pubblico e in privato, non colleghiamo in alcun modo il negoziato sul nucleare alla questione dell'Isis", ha poi affermato Obama in un'intervista alla Cbs.