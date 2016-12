Usa inviano aiuti militari a Iraq

Gli Stati Uniti invieranno 1.000 missili anticarro alle forze armate irachene per aiutarle a combattere i veicoli bomba che i militanti dell'Isis hanno usato per catturare Ramadi. Lo afferma un rappresentate dell'amministrazione Obama con il New York Times, riferendosi all'avanzata dell'Isis. "La caduta di Ramadi - afferma la fonte - è una grande battuta d'arresto: la situazione è molto seria". Le armi dovrebbero arrivare in Iraq agli inizi di giugno.