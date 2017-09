Usa, investito da una ragazza: rimane paralizzato, ma la perdona e diventano amici

Durante la convalescenza e il percorso riabilitativo di David, i due non si sono visti né sentiti. L'ultima volta lei aveva soccorso lui dopo averlo investito: secondo i media locali, Freya Markowsi soffriva di disturbo bipolare e quel giorno aveva dimenticato di prendere le medicine.



"Mi sentivo come se avessi ammazzato qualcuno, mi sembrava di essere precipitata in un buco nero", ha raccontato la ragazza al The Tennessean. Attanagliata dal senso di colpa, decide finalmente di inviare un messaggio al giovane musicista. "Le immagini del tuo corpo coperto di sangue mi tormentano. Avrei scambiato il mio posto con il tuo senza pensarci un attimo. Ho perso la mia anima dopo l'incidente. Voglio che tu sappia che non passa giorno senza che io pianga per il dolore che ti ho inflitto", gli scrive.



Neanche David Francisco ci pensa su due volte: all'udienza del processo contro Freya, delega il padre a dichiarare al giudice che l'avrebbe perdonata. Le perizie dimostrano inoltre che, il giorno dell'incidente, la ragazza non stava guidando sotto l'effetto di droghe né stava usando il cellulare.



Dopo l'assoluzione, i due finalmente si incontrano e diventano amici per la pelle. "Le nostre anime sono unite da una profonda comprensione", ha detto il ragazzo, che ora ha ripreso a suonare la sua chitarra e inseguire il suo sogno.