Usa, inno per i poliziotti morti: W. Bush danza a ritmo di musica

Sembra davvero un George W. Bush sopra le righe quello immortalato in un video che sta spopolando in Rete. L'ex presidente Usa, mano nella mano con la first lady Michelle Obama e la moglie Laura, si esibisce in un inaspettato balletto durante l'esecuzione dell'inno di battaglia della Repubblica, popolare canzone patriottica americana suonata durante la cerimonia di Dallas per omaggiare i poliziotti uccisi. Visibile l'imbarazzo dei partecipanti, mentre Bush se la ride.