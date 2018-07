Usa, incendio in hotel in Michigan: morti madre e 5 bambini

Cinque bambini di età compresa fra 2 e 10 anni, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono morti in un incendio esploso in un hotel a Sodus Township, in Michigan. Nel rogo è deceduta anche la madre, una donna di 26 anni. Lo riferisce l'ufficio dello sceriffo della contea di Berien. Al momento sono ancora ignote le cause dell'incendio.