Usa, incendio in grattacielo Honolulu: almeno 3 morti

Oltre cento pompieri e un elicottero sono stati impiegati per spegnere le fiamme. Il fuoco è divampato in un appartamento al ventiseiesimo piano del grattacielo e sarebbe arrivato a lambire fino il 28esimo. Ancora da chiarire le cause all'origine dell'incendio.



Grattacielo senza sistema antincendio - L'edificio è stato costruito nel 1971, prima che la legge imponesse l'installazione di erogatori automatici (detti sprinkler) che si attivano in caso di incendio. "Senza alcun dubbio, se ci fossero stati gli spruzzatori automatici in quell'appartamento, il fuoco sarebbe stato contenuto in quell'unità", ha detto uno dei residenti del grattacielo.