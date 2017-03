Usa, incendio in casa in Oregon: morti quattro bambini

Quattro bambini, tutti fratelli, sono morti a Riddle, in Oregon, nell'incendio della propria abitazione. Le vittime avevano quattro, sette, dieci e 13 anni. Gravemente feriti un altro fratello di 13 anni, la madre e il marito della donna. Le fiamme sono divampate vero le 2 di notte. Ancora in corso le indagini per capire le cause dell'incendio.